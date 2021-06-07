شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يتحدث عن اختيارات شوقي غريب لأولمبياد طوكيو ورغبته خلال البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي، إن معسكر الفراعنة الحالي يسير بشكل رائع، وأن مجموعة المنتخب في الأولمبياد صعبة، لكنها أمر واقع، والجمهور ينتظر أداءً معينًا من الفريق. وأضاف أنه لا يحب مقولة التمثيل المشرف، مؤكدا أن الفريق سيعمل على تقديم أفضل ما لديه، في أولمبياد طوكيو.

أضاف في تصريحات لموقع اتحاد الكرة: «الجميع داخل المعسكر يفكر في القائمة النهائية، التي ستشارك في الأولمبياد، والتي سيعلنها الجهاز الفني بنهاية الشهر الجاري، وهذا أمر طبيعي». وأكد: «لكن في النهاية المدرب شوقي غريب سيختار 18 لاعبًا و4 احتياطيين، والأهم أن تكون المجموعة المختارة موفقة، وعلى مستوى الطموحات».

وشدد رمضان على أنه رغم تفكير اللاعبين في قائمة المنتخب النهائية، إلا أن هناك روحا إيجابية داخل المعسكر، والجميع يرغب في إثبات نفسه للجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الفريق سيخوض وديتين قويتين أمام جنوب إفريقيا، ويتطلع للاستفادة منهما فنيا. الجدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي المصري، وقع في مجموعة تضم أيضا الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، في أولمبياد طوكيو.