شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: الكاميرون تبتعد عن استضافة أمم أفريقيا 2021 .. ومصر الأقرب لتنظيم البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إن مصر اقتربت من استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، بدلا من الكاميرون.

وأضاف شطة، خلال تصريحاته المتلفزة، «غير صحيح تأجيل قرعة البطولة بسبب فيروس كورونا المستجد، وإلا لكانت أُجريت أون لاين عبر الفيديو».

تابع: «هناك وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، توجه إلى الكاميرون، وتفاجأ بأن الملاعب هناك غير صالحة لاستضافة المباريات، لذلك مصر هي المرشحة الأولى لاستضافة البطولة بنسبة 60%».

أكد: «مصر وجنوب إفريقيا هما اللتان تمتلكان القدرة حاليا على تنظيم البطولة، حيث من الصعب تنظيمها في المغرب، كما أن مصر دائما هي المنقذ للاتحاد الإفريقي في مثل هذه الحالات».

يذكر أن مصر استضافت نسخة كأس أمم إفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون، التي لم تكن ملاعبها جاهزة حينها لإقامة المنافسات.