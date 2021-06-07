شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يتفوق على حارس الترجي قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مقارنة بين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وفاروق بن مصطفى حارس مرمى الترجي التونسي.

محمد الشناوي شارك في 8 مباريات بمعدل 720 دقيقة لعب، استقبل خلالها 6 أهداف، وأنقذ 17 هدفًا، حيث أمسك بالكرة 6 مرات وأخرج الكرة بيده في 6 مناسبات أخرى، وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

أما فاروق بن مصطفى، فخاض 6 مباريات بمعدل لعب 460 دقيقة، استقبل خلالها 5 أهداف، وأنقذ مرماه من 8 أهداف، أمسك بالكرة مرة، وأخرجها بيده مرتين، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي في رادس، يوم 19 يونيو الجاري، بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما تجرى مباراة العودة يوم 26 من الشهر ذاته على ملعب السلام بالقاهرة. كان الأهلي قد صعد لنصف النهائي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بينما تأهل الترجي على حساب شباب بلوزداد الجزائري.