شكرا لقرائتكم خبر عن «إسبانيا» تأمل مخالفة التوقعات والانقضاض على اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل أيام قليلة من بطولة يورو 2020 تستعد المنتخبات بكل قوة من أجل أن تكون على أتم الاستعداد، فنجد المجموعة الخامسة تضم كلا من إسبانيا والسويد وسلوفاكيا وبولندا.

مستوى ريال مدريد وبرشلونة السيئ، مع غياب القائد سيرجيو راموس، دفع الكثير لتوقع تقديم إسبانيا لبطولة يورو سيئة، حتى لو صعد من دور المجموعات، سيكون من الصعب أن يذهب لدور يليق بتاريخه، حيث شارك فى البطولة 11 مرة وتوج بها ثلاث مرات، وكان الوصيف مرة، والقيمة السوقية للمنتخب الإسبانى هى 915 مليون يورو ومعدل أعمار 27 عاما.

ويقود المنتخب الإسبانى، لويس انريكى، منذ 2018، لعب 18 مباراة، فاز تسع مرات خسر ثلاث مرات فقط وتعادل 5 مرات.

سلوفاكيا لم تخض مباريات ودية قوية، حيث تعادلت منذ أيام أمام بلغاريا وستواجه النمسا اليوم، وتصنيفها لدى الفيفا هو 36 عالميا.

وكانت سلوفاكيا أحد أحصنة النسخة الماضية السوداء، حيث كانت المشاركة الأولى لهم بمسمى سلوفاكيا ووصلت لدور الـ16، وتاريخها فى اليورو ككل هو أربع مباريات فازت فى مرة وتعادلت مرة وخسرت مرتين، وفى العامين الماضيين خاضت سلوفاكيا 12 مباراة، فازت 3 مرات فقط، وخسرت أربع مرات، وتعادلت خمس مرات.

131 مليون يورو هى القيمة السوقية للمنتخب السلوفاكى، وبمعدل أعمار 28 عاما.

ويقود المنتخب فنياً ستيفان تاركوفيتش منذ 2020، وخاض معهم سبع مباريات، فاز 3 مرات وتعادل 3 مرات وخسر مرة يتيمة.

تدخل السويد البطولة بدون قائدها، وأفضل اللاعبين فى تاريخها السلطان زلاتان إبراهيموفيتش أملا فى بناء جيل جديد قادر على حمل لواء المنتخب بعد اعتزال إبرا، تملك السويد 23 لاعبا محترفا فى قائمتها، وبمعدل أعمار 24 عاما، وهو ضمن الأقل فى البطولة.

وشاركت فى اليورو سبع مرات وحصدت الميدالية البرونزية عام 1992، وهو الإنجاز الأكبر لهم فى تاريخ البطولة. القيمة السوقية للمنتخب السويدى 215 مليون يورو وتصنيفهم الدولى العشرين عالميا.

هداف الدورى الألمانى، وبطل دورى الأبطال النسخة الماضية، روبرت ليفاندوفسكى يحمل آمال الشعب البولندى أملا فى تمثيل مشرف.

277 مليونا هى القيمة السوقية للمنتخب البولندى، ولا تعول بولندا فقط على ليفا، وإنما تملك حارس المرمى فوتشيك تشيزنى والكثير من اللاعبين المميزين، لكن يبقى روبرت ليفا هو النجم الأهم داخل صفوف المنتخب.

21 هو تصنيف بولندا الدولى لدى الفيفا، وخاض اليورو ثلاث مرات وكان الوصول لربع النهائى النسخة الماضية هو الإنجاز الأكبر.

ويقودهم فنيا باولو سوسا منذ بدايات 2021، وخاض معهم 4 مباريات فاز مرة وخسر مرة وتعادل مرتين.