شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الصيد بنهائى كأس مصر لسيدات الطائرة.. والزمالك مع سبورتنج على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى السادسة مساء اليوم الاثنين، فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الصيد فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة الشرقية للدخان.

بينما يقام فى تمام الرابعة عصرا لقاء الزمالك مع سبورتنج على تحديد البرونزية على نفس الصالة.

وتأهل فريق سيدات الأهلى للكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على سبورتنج 3 /0 يوم الجمعة الماضية، بينما تأهل الصيد على حساب الزمالك بنقس النتيجة.

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائى كأس مصرى للطائرة مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.

كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، عن عدم حضور جماهير فى نهائى كأس مصر للسيدات

وأشار غزلان، إلى تحديد عدد محدود من كل نادى من أسر اللاعبين للحضور فى ظل الحرص على التباعد الاجتماعى للحماية من فيروس كورونا، بينما يقام لقاء تحديد الميدالية البرونزية بين الزمالك مع سبورتنج فى الرابعة عصرا على نفس الصالة.