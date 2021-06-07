شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتواصل مع السفارة المصرية بتونس لترتيب رحلة السفر لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع السفارة المصرية في تونس من أجل الترتيب لرحلة السفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للاطمئنان على إقامة البعثة الحمراء في بلاد قرطاج وكل احتياجات الأهلي طوال فترة الإقامة في تونس.
ويرغب الجهاز الإداري بالأهلي في الاطمئنان على ملاعب التدريب التي تستضف تدريبات الفريق الأحمر في تونس، وكذلك وسائل التنقلات خلال مدة الإقامة والاطمئنان على حالة فندق الإقامة والمسافة التي يبعدها عن ملعب التدريب وعن ملعب المباراة أيضا، لتهيئة الأجواء لتكون جاهزة قبل سفر البعثة الحمراء إلى تونس.
ويلعب الأهلي مع الترجي في تونس يوم 19 يونيو الجاري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجارى بالقاهرة فى إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها.
على صعيد متصل، تسببت الإصابة فى حرمان خمسة من نجوم الأهلى من الاستمتاع بإجازة الست أيام التى حصل عليها زملاؤهم بفرمان من الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بداية من أمس، الجمعة، وطالب الجهاز الطبى بالاهلى كل من محمد مجدى أفشة ومحمود متولى ومحمد محمود ووليد سليمان ومحمد هانى بالحضور يومياً لمقر النادى لمتابعة تنفيذ برامجهم التأهيلية للتعافى من الإصابات التى لحقت بهم بالفترة الاخيرة.