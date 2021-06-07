شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتواصل مع السفارة المصرية بتونس لترتيب رحلة السفر لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع السفارة المصرية في تونس من أجل الترتيب لرحلة السفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للاطمئنان على إقامة البعثة الحمراء في بلاد قرطاج وكل احتياجات الأهلي طوال فترة الإقامة في تونس.

ويرغب الجهاز الإداري بالأهلي في الاطمئنان على ملاعب التدريب التي تستضف تدريبات الفريق الأحمر في تونس، وكذلك وسائل التنقلات خلال مدة الإقامة والاطمئنان على حالة فندق الإقامة والمسافة التي يبعدها عن ملعب التدريب وعن ملعب المباراة أيضا، لتهيئة الأجواء لتكون جاهزة قبل سفر البعثة الحمراء إلى تونس.

ويلعب الأهلي مع الترجي في تونس يوم 19 يونيو الجاري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجارى بالقاهرة فى إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها.