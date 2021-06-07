شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الخارجية تؤجل حسم مصير محمود الجزار مع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الغموض يحيط بمصير محمود الجزار مدافع الأهلي المعار لفريق الجونة، مع الفريق الساحلي، الذي يطمح لتجديد إعارة اللاعب أو شرائه نهائيا من الأهلي عقب انتهاء إعارته بنهاية هذا الموسم.

واستعار الجونة الجزار من الأهلي بداية هذا الموسم حتى نهايته، بعدما فشل انتقال اللاعب للدوري الصربي، لكن تجدد مفاوضات الفريق الصربي وضعت نادي الجونة في حيرة شديدة في أمر التفاوض مع الأهلي لتجديد إعارة اللاعب.

ووافق الأهلي في أغسطس الماضي على احتراف الجزار في ريد ستار الصربي بعدما أرسل الأخير عرضاً رسمياً ولكن الصفقة تعثرت بسبب رغبة النادي الأحمر في إتمام عملية الانتقال عقب انتهاء إعارة الجزار بنادي الجونة.

ويمثل الجزار قوة كبيرة في خط الدفاع بنادي الجونة في الفترة الأخيرة، وهو أحد الأعمدة الرئيسية للمنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة طوكيو 2021 الشهر المقبل.

وتجددت مفاوضات فريق ريد ستار مع اللاعب مؤخرا، كما أن الأولمبياد هذ نافذة كبيرة للاحتراف، ما دفع الجونة للبحث عن بدائل للاعب تمهيدا لرحيله.