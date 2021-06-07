رافا نادال يعلن زواجه الرسمي في فيسبوك بعد عامين من الزواج!

رافا نادال يعلن زواجه الرسمي بعد صداقة امتدت لـ 16 عامًا

أعلن نجم التنس الاسباني الشهير، رافا نادال، زواجه الرسمي بصديقته ميري بيريلو لأول مرة منذ عام 2019، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين 7 يونيو 2021.

وغَير رافا نادال الحالة الاجتماعية من مرتبط إلى متزوج في حسابه الرسمي بفيسبوك رغم أن زواجه تم بالفعل على ماريا بيريلو في صيف 2019، فهل قرر تغيير الحالة الاجتماعية لارضاء ماريا؟

وتلقى رافا نادال بعدها عدد هائل من رسائل التهنئة من متابعيه ومحبيه الذين انتظروا هذا الاعلان طويلاً، حيث بدأت علاقة رافا نادال وماريا فرانسيسكا بيريلو منذ 16 عامًا.

وعقد قران رافا نادال وماريا بيريلو في مايو 2019 قبل حوالي 8 أشهر من تبعات فيروس كورونا المستجد وكان من المستغرب بقاء حساب نادال دون علاقة عاطفية واضحة في حسابه بفيسبوك.

واحتفل رافائيل نادال ، بطل رولان جاروس 14 مرة، بعيد ميلاده ال36 يوم الثالث من شهر يونيو الجاري.

وتعمل ماريا بيريلو في مجال إدارة الاعمال منذ سنوات طويلة حيث تخرجت من كلية ادارة الاعمال، وتدير حاليًا أكاديمية رافائيل نادال في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وكانت ماريا ضمن فريق عمل رافائيل نادال – عاشق ريال مدريد – خلال عدة بطولات تنس عالمية مثل أستراليا المفتوحة، احدى بطولات الجراند سلام.