موعد مباراة العراق وكمبوديا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة (الجولة التاسعة)

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق وكمبوديا فى تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر لها على استاد المحرق بالبحرين، لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثالثة.

يدخل منتخب العراق مباراة كمبوديا رافعاً شعار الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة، من أجل خطف صدارة ترتيب المجموعة من المنتخب البحريني والذي لعب مباراة زائدة.

ويحتل منتخب العراق المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، جمعهم من 6 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، ولم يتعرض أسود الرافدين لأي هزيمة حتي الآن، بينما يحتل منتخب البحرين صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مباريات، فاز فى 3 مباريات، وتعادل فى مبارتين، وتعرض لهزيمة.

واستعد منتخب العراق بقوة للقاء كمبوديا فى تصفيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023، عندما ضرب ضيفه المنتخب النيبالي بقسوة عقب فوزه عليه بسداسية مقابل هدفين، فى لقاء ودي الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر يدخل منتخب كمبوديا اللقاء وفى جعبته نقطة واحدة من تعادل وحيد، ويحتل المركز الأخير، حيث تعرض لخمس هزائم، وكان قد لاقى خسارة ثقيلة أمام منتخب البحرين منذ يومين بنتيجة 0-8.

ويأتي فى المركز الثالث منتخب إيران برصيد 9 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، يليه منتخب هونج كونج رابعاً برصيد 5 نقاط حصدهم من 6 مباريات.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين منتخب العراق ومنتخب كمبوديا فى التصفيات المزدوجة قد انتهت بفوز أسود الرافدين برباعية نظفية فى المباراة التي أقيمت يوم 15-10-2019 على ملعب “أولمبيك ستاديوم” بمدينة بنوم بنه فى كمبوديا.

ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا والدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال قطر 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربع منتخبات تحل ثانية في المجموعات الثماني.

موعد مباراة العراق وكمبوديا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة منتخب العراق ومنتخب كمبوديا فى التصفيات المشتركة يوم الاثنين 7 يونيو 2021، وتنطلق فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على القناة الرياضية العراقية المفتوحة.

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