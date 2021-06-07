الأرجنتين ستلعب في البرازيل رغم جائحة كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم -

سيخوض المنتخب الأرجنتيني غمار بطولة كوبا أميركا لكرة القدم في البرازيل التي اختيرت لاستضافة الحدث رغم اشتداد جائحة كوفيد-19، بعد استبعاد كولومبيا والأرجنتين نفسها من التنظيم.



وأعلن الاتحاد الأرجنتيني في بيان أنه "بفضل جهد كبير من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي وفر كل الأدوات اللازمة لضمان كل رعاية محددة، سيسافر المنتخب الوطني إلى البرازيل للعب البطولة القارية".



وأشارت تقارير صحافية إلى احتجاجات من لاعبين في منتخبات أميركا الجنوبية، لا سيما الأرجنتين، حيال عدم الرغبة في المشاركة بالبطولة بسبب الوضع الصحي الذي لا يزال مقلقاً في البلد المضيف الجديد. وسجلت البرازيل 470 ألف وفيّة ونحو 17 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة.



ورفضت الأرجنتين استضافة كوبا أميركا لأنها تواجه أيضًا ارتفاعاً في أعداد الإصابات، مع تسجيل أكثر من 80 ألف حالة وفاة وما يقارب أربعة ملايين إصابة.



كما استُبعدت كولومبيا التي كانت شريكة في الاستضافة، جراء الاحتجاجات الشعبية العنيفة التي تهز البلاد من نيسان/أبريل.



وقال الاتحاد الأرجنتيني "سيعمل كل طاقم منتخب ألبيسليستي سوياً للتغلب على هذه المحنة التي تؤثر للأسف، على كل أميركا الجنوبية".



المصدر: فرانس برس