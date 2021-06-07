شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال لـ ساسي: «الزمالك أكبر منك ولن يقف على واحد زيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك والذي أعلن رحيله بشكل مفاجئ عن صفوف الفريق الأبيض، فضٓل العامل المادي على حساب الزمالك وجماهيره.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «فرجاني ساسي لم تكن لديه الرغبة في الاستمرار بصفوف الزمالك، ولم أجد سبباً للمماطلة من اللاعب ووكيله خلال الآونة الأخيرة».

أضاف: «الفريق لن يتأثر برحيله، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز مثل إمام عاشور ومحمد أشرف روقا، فالأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك لن تقف على رحيل أي من اللاعبين ولا على لاعب زي فيرجاني ساسي رغم مهاراته وإمكانياته لأن الزمالك أكبر منه».