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رضا عبدالعال لـ ساسي: «الزمالك أكبر منك ولن يقف على واحد زيك»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك والذي أعلن رحيله بشكل مفاجئ عن صفوف الفريق الأبيض، فضٓل العامل المادي على حساب الزمالك وجماهيره.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «فرجاني ساسي لم تكن لديه الرغبة في الاستمرار بصفوف الزمالك، ولم أجد سبباً للمماطلة من اللاعب ووكيله خلال الآونة الأخيرة».

أضاف: «الفريق لن يتأثر برحيله، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز مثل إمام عاشور ومحمد أشرف روقا، فالأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك لن تقف على رحيل أي من اللاعبين ولا على لاعب زي فيرجاني ساسي رغم مهاراته وإمكانياته لأن الزمالك أكبر منه».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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