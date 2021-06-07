شكرا لقرائتكم خبر عن مدير كرة الصالات السابق يهاجم اللجنة الثلاثية بالجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام صالح المدير الفني السابق لكرة الصالات انه حاول تأجيل البطولة لمدة شهر لكي يستعد المنتخب بشكل جيد.

وقال صالح في تصريحاته النليفزيونية ان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة رفض تأجيل البطولة مؤكدا انه عقد جلسة معه لاقناعه ان في حالة وصوله إلى النهائي يعد إنجاز لمصر لأن المنافسين أقوياء.

واضاف انه «بعد البطولة مجاهد انتقدنا بشكل غير لائق واعترض ايضا على وجود نادر رشاد المدرب العام في الجهاز الفني لانه يعمل في بيراميدز».

وتابع ان «هناك مدربين منتخبات يعملون في أندية لماذا نادر رشاد بالأخص؟».

واتم انه «من المستحيل تجميد الجهاز الفني للصالات لمدة 5 شهور وعند عودته تطالبه بإحراز انجاز».