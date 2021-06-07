شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل مروان محسن عن الأهلي نهائيًا؟ وكيله يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين أن مروان محسن مهاجم الأهلي هو عنصر مميز في صفوف الفريق ومهم لعدة سنوات لأسباب ونقاط فنية كثيرة تتعلق بقوام الفريق.

وأضاف النحاس في تصريحات تليفزيونية: «صعب الحديث عن مستقبل مروان محسن مع الفريق من الآن أو أي لاعب آخر».

واستكمل النحاس: «مروان لا ينقصه سوى تسجيل الأهداف ويؤدي أدوار كثيرة فنية في الملعب أجبرت الكثير من المدربين الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية مع الأهلي».

وأتم النحاس: «لم أكن على علم بالإعلان الذي قام مروان محسن بتصويره وتم عرضه في رمضان الماضي.. ولكني أعجبت بفكره الإعلان».