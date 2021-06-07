قناة الزمالك تحسم الجدل حول توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق، أن التونسي الدولي فرجاني ساسي متوسط ميدان الفريق الأبيض، لم يوقع حتى الآن لنادي الدحيل أو الريان القطريين بحسب معلومات وردت له.

وأضاف أبو العلا عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"الكرة الآن في ملعب فرجاني ساسي بعد الحصول على جزء من مستحقاته، سيتقدم له عرض وسيكون الكرة في ملعبه".

وتابع :"الظروف تغيرت في النادي الآن، الفترة الماضية لم يتحمل النادي قيمة فرجاني ساسي أو التعاقد مع كريستيان جروس، من الممكن أن تقوم الإدارة بشراء لاعبين بقمية مالية كبيرة ولا نستطيع دفع رواتبهم".

وواصل :"اللاعب لم يوقع حتى الآن لنادي الدحيل أو الريان بشكل رسمي".

وأنهى :"جماهير نادي الزمالك تشعر بمعاناة النادي، عكس أندية أخرى (قاعدة في التكييف) وتضع سياستها".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث اشترط اللاعب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة مقابل التفاوض على العقد الجديد.