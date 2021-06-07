طبيب منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة فرجاني ساسي ومدة غيابه عن الملاعب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي، عن تفاصيل إصابة الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، خلال مباراة الكونغو الديمقراطية الودية.

وقال سهيل الشملي في تصريحات صحفية، إن فرجاني ساسي سيعود للتدريبات خلال الـ48 ساعة.

وأضاف طبيب منتخب تونس، إصابة فرجاني ساسي بسيطة، خاصة أن الإصابة في العضلة الأمامية، وقررنا خروجه لعدم تفاقم الإصابة.

غادر فرجاني ساسي، مباراة تونس والكونغو الديمقراطية عند الدقيقة 77 من المباراة، بسبب الإصابة.

فاز المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس.