شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال "نمبر وان" والسيدات بالمركز الثالث فى البطولة الأفريقية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب رجال التايكوندو المركز الأول فى منافسات بطولة أفريقيا للتايكوندو، بعدما حققوا ٤٦٨ نقطة برصيد ٢ ذهب و٤ فضة فى بطولة أفريقيا للتايكوندو والتى اختتمت بالعاصمة السنغالية داكار.

وجاء المنتخب التونسى فى المركز الثانى برصيد ٣٧٧ نقطة برصيد ٣ ذهبيات فقط، وجاء المنتخب المغربى للرجال فى المركز الثالث برصيد ٣٥٦ نقطة بذهبية وفضية و٤ برونزية.

وحقق منتخب آنسات مصر المركز الثالث فى ترتيب منافسات السيدات خلف المغرب التى فازت بالمركز الأول برصيد ٤٣٣ نقطة، بواقع ٢ دهب و٣ فضة وبرونزية ومنتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثانى برصيد ٤٠٨ نقاط بحصيلة ٢ دهب و٣ فضة وحصل منتخب مصر على المركز الثالث برصيد ٣١١ نقطة بذهبية وفضية و٦ برونزية.

وحقق منتخب مصر للتايكوندو المركز الثانى فى الترتيب العام للرجال والآنسات، حيث حصل المنتخب المغربى على المركز الأول فى الترتيب العام برصيد ٧٨٩ نقطة بحصيلة ميداليات ٣ ذهب و٦ فضة و٤ برونزية وجاء فى المركز الثانى منتخب مصر برصيد ٧٧٩ نقطة بواقع ٣ ذهب و٥ فضة و٦ برونزية وجاء فى المركز التالت كوت ديفوار برصيد ٦٨١ نقطة ٣ دهب و٤ فضة و٤ برونزية.

ومن جانبه قدم عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، التهنئة لبعثة المنتخب المصرى من لاعبين وجهاز فنى، بقيادة المدير الفنى أوسكار، ولكل أفراد البعثة، التى يرأسها كريم شبانة عضو مجلس إدارة الاتحاد، ولكل أعضاء مجلس الإدارة المتواجدين فى مصر؛ إيهاب جابر رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، وأحمد سلطان القائم بأعمال المدير التنفيذى وحمادة منير.