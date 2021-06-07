شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: آخر 3 جولات في الدوري ستُلعب في موعد واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن جميع الأندية ستخوض آخر 3 مباريات في الدوري في توقيت واحد، ونحاول انطلاق الموسم الجديد مبكرا، وهناك أندية تعرضت لضغط مباريات، ونسعى لإنهاء الموسم الحالي رغم الظروف الصعبة.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "لم يكن هناك أي قرار بعودة الحراس الأجانب للدوري المصري، وما تم اقتراحه أن يكون الـ5 لاعبين الأجانب مفتوحين في أي مراكز، ولكن تم الاعتراض على مركز حراسة المرمى حتى لا تؤثر على المنتخبات الوطنية".

وأضاف أنه بخصوص ملابس الحكام فإنها غير كافية لحكام الدرجة الأولى، ولذا لم يتم توزيعها على الحكام؛ لأن حكام الدرجة الأولى ليس الدوري الممتاز فقط، ويجب أن يرتدي كل حكام الدرجة الأولى زيا موحدا.

وأكد مجاهد أنه يثق في التحكيم المصري بنسبة 100%، ويستحق في مباراتي الأهلي والزمالك 9 من 10، وفي متوسط مباريات الدوري 7 من 10.

وأشار مجاهد إلى أنه لم يقتنع بنظام دوري الكرة النسائية ودوري الكرة الشاطئية، ويجب تنظيمها بشكل جيد يليق باسم مصر، ودوري الكرة النسائية سيكون مختلفا في الموسم المقبل، ولدينا محكمات على مستوى عال.

وأوضح أن هاني أبو ريدة سيكون رئيسا للجنة مئوية اتحاد الكرة، وتمنى أن تستضيف مصر بطولة كأس العالم في المستقبل.