شكرا لقرائتكم خبر عن إمام محمدين عن فريق الأمل: مستقبل الاتحاد السكندري ويخفف أعباء الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار فريق الأمل الذي تم تكوينه مؤخرا بنادي الاتحاد السكندري، ذهول المتابعين، بعدما بات قوة ضاربة يستند إليها زعيم الثغر في المستقبل، ويعفي النادي من أعباء الصفقات المكلفة كل فترة انتقالات.

وتواصل ”الخليج 365” مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وصاحب فكرة تكوين الفريق، لمعرفة المزيد عن هذا الفريق الذي يتحسس لاعبوه الطريق للنجومية فقال محمدين: "فريق الأمل هو عبارة عن 23 موهبة من ناشئي النادي، 8 لاعبين مواليد 2001، و3 لاعبين مواليد 2002، و5 لاعبين مواليد 2003، ولاعبين من مواليد 2004، و3 لاعبين من مواليد 2005، ولاعبين من مواليد 2006".

وتابع محمدين المُلقب بـ"أبو الأشبال": "لاعبو الفريق تم انتقاؤهم بعناية، ويطبق عليهم برنامج علمي يقوم بتنفيذه أفضل جهاز فني موجود بالنادي بقيادة عصام ربيع مدير فني، ويعاونه محمد حسني مدرب عام، وإيهاب زنجا مدربا للحراس، وإداريا سعيد الشامي، ورعاية خاصة من محمد مصيلحي رئيس النادي.

وختم رئيس قطاع الناشئين بالنادي السكندري: "تم العمل مع هؤلاء اللاعبين ما يقرب من 3 أشهر، ويتم تطبيق نظام اليوم الكامل من تدريب وتغذية وإقامة للاعبين المغتربين".

ويُعد قطاع ناشئين كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري هذا الموسم هو الأفضل على مستوى الأندية المحلية، من حيث الإنجازات الاحترافية والتدعيمات، بسبب وجود قوى عظمى للقطاع تتمثل فى إمام محمدين وهو رئيس القطاع، والذى يُعد كما تلقبه جماهير الإسكندرية بـ"أبو الأشبال"؛ بسبب رؤيته المستقبلية فى اللاعبين وكيفية اختيار الأنسب وإدارة منظومة كبيرة بحجم قطاع نادي الاتحاد السكندري.

وبعد التدعيمات التي حصل عليها إمام محمدين وجهازه منذ توليه وذلك من قِبَل مجلس الإدارة، برئاسة محمد مصيلحي، لاحظ محمدين استمرار مشاركة بعض الناشئين في مباريات الفريق الأول تحت قيادة حسام حسن، بل أيضا الاعتماد الكلي في بعض الأحيان على الناشئين فى بعض المراكز طوال الموسم، ومشاركتهم مع مختلف المنتخبات الأوليمبي، الشباب، والصالات.