شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: التجديد لساسي يشعل الفتنة فى الزمالك.. وكهربا لازم يراجع نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم النادى الأهلى سابقا والمدير الفنى لفريق نجوم إف سى، أن حسين الشحات، لاعب الأهلي، يعانى من فقدان الثقة فى الآونة الأخيرة بعد تراجع مستواه فى المباريات الأخيرة للفريق.

وقال رمضان السيد، فى تصريحات تليفزيونية: "حسين الشحات لاعب ذو قدرات فنية كبيرة، وحال عودته إلى مستواه الفنى المعهود الذى ظهر به خلال مشواره مع فريق مصر للمقاصة والعين الإماراتى، فإن ذلك سيصب فى مصلحة النادى الأهلى ويعطى الفريق قوة هجومية كبيرة خلال مواجهتى الترجى التونسى فى منافسات الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا".

وأضاف: "محمود عبد المنعم كهربا لاعب كبير من الناحية الفنية، لكنه يحتاج الجلوس مع نفسه كثيرا ومراجعة أخطائه المتعددة التى أبعدته عن التركيز وجعلته خارج حسابات الجهاز الفنى للنادى الأهلى، وفى حال استمراره فى افتعال هذه الأزمات، فلن يستمر كثيراً داخل جدران القلعة الحمراء".

وعن التجديد لفرجانى ساسي، قال: إن التونسي فرجاني ساسي سيشعل الفتنة بين زملائه فى الفريق حال استمراره داخل جدران القلعة البيضاء".

وأضاف السيد: "فرجاني ساسي لاعب متميز، ولا خلاف على قيمته الفنية الكبيرة، لكنه يضع شروطاً معقدة من أجل البقاء بصفوف الزمالك، وعلى رأسها القيمة المادية الكبيرة التى اشترط اللاعب ووكيله مهند عون الحصول عليها والمقدرة بمليونى يورو، وهذا الأمر بالتأكيد سيشعل نيران الفتنة بين لاعبى الفريق، نظرًا للفارق الكبير بين قيمة عقد ساسى وبقية زملائه، وعلى رأسهم طارق حامد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقى وغيرهم".