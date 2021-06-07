شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير: مفيش لاعب في الدوري يساوى أكثر من 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد محمد سمير، مدافع المقاولون العرب، قرار اتحاد الكرة لعمل فترة التوقف الحالية التي تقترب من شهر، قائلا: "فترة توقف طويلة، نضطر للتدرب على فترتين يوميا، فقدنا حساسية المباريات، وكان لا بد من استمرار الدوري خلال فترة التوقف الجارية".

وقال سمير، في تصريحات تليفزيونية على فضائية أون تايم سبورتس2: " فيه لاعبين في الدوري مالهاش في الكورة، وبتاخد أرقام خيالية، نجوم الجيل الذهبي للأهلي مثل بركات ورفاقه، كانت مرتباتهم مليون جنيه في الموسم، وحصدوا العديد من البطولات، وحاليا اللاعب ميفهمش كورة ويتقاضى ملايين".

وأضاف مدافع المقاولون العرب: "مفيش لاعب في الدوري يساوى أكثر من 10 ملايين جنيه، وأستغرب من الأرقام التي نسمعها، ومن أفضل الإنجازات التي صنعها الجيل الحالي للمقاولون العرب، هو العودة للمشاركات الأفريقية بعد غياب دام 15 عاما".

وتابع: "بطولة الدوري هذا الموسم صعبة على الجميع، ما زال المشوار طويلا، لكني أعتقد أن الأهلي سيحسم المنافسة كعادته، لأنه يملك كل المقومات اللازمة لذلك".

وعن تراجع الذئاب هذا الموسم كشف محمد سمير أن أسباب تراجع مستوى المقاولون هو رحيل الجزيري وطاهر وشكري نجيب، الذي أثر سلبيا على الفريق، بالإضافة إلى ضغط مباريات المسابقة.

ووجه محمد سمير كلمة لـ رمضان صبحي، لاعب بيراميدز المنتقل بداية هذا الموسم من القلعة الحمراء، قائلا: "اللي يرفض الأهلي عشان الفلوس يبقى "بيهرج".. اللي بيخرج من الأهلي بيطفي".

واختتم نجم ذئاب الجبل: "لو مكان الزمالك هرفض التجديد لـ ساسي أنت كده هتعمل فتنة داخل غرفة الملابس".