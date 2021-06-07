شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد نتائج الجدول الزمني لبرنامج تأهيل أفشة قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الارتياح داخل الجهاز الطبي للأهلي بعد نتائج الجدول الزمني الذي خضع لها محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، والتي جاءت نتائجها مبشرة في ظل استجابة اللاعب السريعة للعلاج وفقا للجدول الزمني المحدد لكل مرحلة في برنامج تأهيل أفشة، ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وارتفعت مؤشرات لحاق أفشة والمشاركة أساسيا في مباراة الترجي التونسي على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة والسفر مع الفريق الأحمر في رحلة السفر إلى تونس والمحدد لها أحد يومي 14 أو 15 يونيو الجاري، لاسيما بعد التقارير التي وصلت من الجهاز الطبي وتفيد بأن حالة اللاعب تسير بشكل مطمئن للغاية، لاسيما بعدما خضع اللاعب للعلاج بالليزر والتدريبات المائية والعلاج الطبيعي.

ويمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلى إلى 2024، حيث يخوض موسمه الثانى مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.