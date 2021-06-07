شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد نتائج الجدول الزمني لبرنامج تأهيل أفشة قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الارتياح داخل الجهاز الطبي للأهلي بعد نتائج الجدول الزمني الذي خضع لها محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، والتي جاءت نتائجها مبشرة في ظل استجابة اللاعب السريعة للعلاج وفقا للجدول الزمني المحدد لكل مرحلة في برنامج تأهيل أفشة، ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلى إلى 2024، حيث يخوض موسمه الثانى مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.
وشارك أفشة حتى الآن فى 76 مباراة مع الأهلى بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة فى آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين، وسجل أفشة مع الاهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دورى الابطال الافريقى برصيد 22 تسديدة.