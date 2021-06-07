بلجيكا وهولندا وإنكلترا تتفوق ودياً تحضيراً لكأس أوروبا

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بروكسل: توّجت بلجيكا استعداداتها للمشاركة في بطولة كأس أوروبا 2020 التي تنطلق الأسبوع المقبل، بانتصار ودّي على كرواتيا 1 صفر الأحد في العاصمة بروكسل، فيما فازت هولندا على جورجيا 3 صفر، وإنكلترا على رومانيا بهدف نظيف.

وسجل مهاجم إنتر الإيطالي روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 بعدما مهد له لاعب ليون جايسون ديناييه كرة بالرأس داخل منطقة الجزاء، فسددها مباشرة في الشباك.

وتأمل بلجيكا المدجّجة بالنجوم أمثال لوكاكو، كيفن دي بروين وإدين هازار في انتزاع لقب كبير أوّل عندما تخوض كأس أوروبا المقبلة في كرة القدم.

ووقعت الدولة المصنّفة أولى عالمياً راهناً، في مجموعة مقبولة تضمّ روسيا والدنمارك والمبتدئة فنلندا. ويأمل الشياطين الحمر بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس تكرار الرحلة المميزة في مونديال 2018، عندما حققوا أعلى نتيجة في تاريخهم بحلولهم في المركز الثالث.

ثلاثية نظيفة

في مباراة ودية أخرى، فاز المنتخب الهولندي على نظيره الجورجي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ممفيس ديباي (10 من ركلة جزاء)، فوت فيغهورست (55)، وراين غرافينبيرخ (76).

وبعد سبع سنوت من مشاركتهم الأخيرة في بطولة كبرى، يتوق الهولنديون لخوض كأس أوروبا في كرة القدم، حالمين باستعادة أمجاد التتويج بنسخة 1988 الوحيدة في سجلهم في التاريخي.

بعد حلوله ثالثاً في مونديال البرازيل 2014، لم يظهر منتخب هولندا في كأس العالم أو كأس أوروبا.

لكن هذه المرة تخطى التصفيات بعد حلوله وراء ألمانيا بفارق نقطتين. وفي النهائيات المقبلة، وقع بمجموعة سهلة تضم النمسا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية، حيث سيخوض مبارياته على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

من جهته، حقق منتخب إنكلترا فوزاً صعباً على رومانيا 1 صفر، بهدف سجله ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وتملك إنكلترا فرصة ذهبية للذهاب بعيداً نحو لقب كأس أوروبا كرة القدم، عندما تخوض مبارياتها في دور المجموعات والأدوار الاقصائية على أرضها في نسخة موزعة بين 11 مدينة قارية.