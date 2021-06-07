شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: وليد سليمان مستمر بالأهلي.. وأنصح مصطفى محمد بالبقاء فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقي، وكيل لاعبين، أن وليد سليمان، لاعب الأهلي، دوره مهم للغاية مع الفريق الأحمر، وهو مستمر في الموسم المقبل، ويرغب في إنهاء مسيرته الكروية بالنادي الأهلي.

وقال شوقى، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا، يؤدي دورا قويا وعلى قوة سيراميكا، وسيعود للأهلي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مستقبل اللاعب؛ لأنه لم يتحدد موقفه مع الأهلي".

وعن الإيفواري سيرج أكا، لاعب وسط الجونة، أكد أنه لم تصله عروض رسمية من أحد القطبين، ولكن هناك مفاوضات شفهية من أحد الأندية لن أفصح عنها، ومن الأمور المميزة انضمامه لصفوف منتخب كوت ديفوار.

وشدد على أن الكونغولي والتر بواليا، لاعب جيد، ويستحق الانتقال لصفوف الأهلي، ولكن التوفيق لم يحالفه في تجربته الحالية، ولم أكن صاحب قرار بيعه للأهلي.

ووجه نادر شوقي نصيحة لمصطفى محمد أن يستمر موسما آخر مع جالاتا سراي، قبل التفكير في الانتقال لدوري آخر؛ لأن نصف موسم غير كاف قبل الإقدام على تجربة جديدة، وقد يكون الدوري الفرنسي هو الأقرب له في الفترة القادمة.