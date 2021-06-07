شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم صفقة كريم فؤاد نهاية الموسم بعد تمسك اللاعب بالقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على حسم صفقة شراء خدمات كريم فؤاد، ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي، بعد انتهاء الموسم الحالي، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأحمر، والتي تحتاج للتدعيم في الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل عدم وجود بديل لمحمد هاني في صفوف الأهلي.

ويعول مسئولو النادي الأهلي على رغبة كريم فؤاد الذي يتمسك بالانتقال لصفوف الأهلي في الصيف المقبل، ويرفض الإغراءات التي وصلته من نادي بيراميدز لتعاقد مع اللاعب، والذي أبلغ مسئولي نادي النجوم بأن رغبته تتمثل في الانتقال لصفوف الأهلي دون النظر للمقابل المالي الكبير من نادي بيراميدز.

وأكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن رغبة كريم فؤاد الأولى هي الانتقال للأهلي، ولكنه يسعى لاحتراف اللاعب في أحد الدوريات الأوروبية، خاصة بعدما تلقى عرضا للمعايشة في نادي بنفيكا البرتغالي قبل بداية الموسم الحالي، ولكن ظروف انتشار فيروس كورونا حالت دون التوصل لاتفاق بين الناديين.

ويعد كريم فؤاد الخيار الأول أمام الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى، خاصة أن اللاعب يجيد اللعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر.