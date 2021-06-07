شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا لـ"اتحاد الكرة": جدول الدوري نهائي ولا هيتغير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، سؤالا للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة حول الجدول الذى تم إعلانه اليوم إن كان نهائيا أم ستكون هناك تأجيلات أخرى؟

وقال محمد أبو العلا، خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، المذاع على قناة الزمالك: "يا ريت أستاذ أحمد مجاهد يقولنا هو الجدول ده نهائي ولا ستكون هناك تأجيلات أخرى لبعض الأندية وفقا للأهواء أو المستجدات الجديدة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أن الجدول من الممكن أن يتم تغييره وفقا لاختيارات شوقى غريب للاعبين الكبار، ولكن في حالة اختيار لاعبين من فريق الزمالك فلن تكون أية مشاكل؛ لأن الأبيض لن يلعب في هذه الفترة، ولكن الأزمة تكمن في اختيار لاعبين من الأهلى أو بيراميدز، اللذين يرتبطان بمباريات كثيرة في هذا التوقيت، فهل سيؤجل اتحاد الكرة المباريات مرة أخرى، أم أن هذا الجدول نهائي بغض النظر عن الاختيارات، محتاجين توضيح".

وتلقى نادى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة يحدد فيه مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى الجولة الأخيرة من البطولة المحلية، على أن تكون بداية مباريات الفريق أمام أسوان، وجاءت مواعيد المباريات المحددة من جانب اتحاد الكرة على النحو التالي:

*الأسبوع 26.. الزمالك × أسوان.. يوم 17 يونيو .. استاد القاهرة.. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 27.. المقاصة × الزمالك .. يوم 28 يونيو.. استاد السويس.. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 28.. الزمالك × غزل المحلة.. يوم 5 يوليو .. استاد القاهرة .. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 29.. الاتحاد السكندرى × الزمالك.. يوم 7 أغسطس.. استاد الإسكندرية .. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 30.. الإسماعيلى × الزمالك.. يوم 12 أغسطس .. استاد الإسماعيلية.. الساعة 7 مساء

*الأسبوع 31.. الزمالك × وادى دجلة.. يوم 15 أغسطس.. استاد القاهرة.. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 32.. سيراميكا × الزمالك.. استاد السويس.. 18 أو 19 أغسطس

*الأسبوع 33.. الزمالك × الإنتاج الحربى.. استاد القاهرة.. 22 أو 23 أغسطس

*الأسبوع 34.. البنك الأهلى × الزمالك.. استاد بتروسبورت.. 25 أو 26 أغسطس

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه أن مواعيد مباريات الجولات 32 و33 و34 تم إرجاء تحديد مواعيدها لموعد لاحق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.