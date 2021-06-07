شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى دور الـ 32 بكأس مصر لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الاثنين، مواجهات دور الـ32 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث يلتقى كل من الأهلى مع الشرقية للدخان والزمالك مع سبورتنج وبايو نيوز مع دلفى و الفيوم مع بنى سويف و الشرطة مع بتروجت.

ويشهد هذا الدور أيضا لقاءات بين كلا من، المنيا مع القناة و مح زياد مع طلائع الجيش وسموحة مع الداخلية وغزل المحلة مع هليوبوليس والترسانة مع إسكندرية للبترول.

فيما تأهل إلى دور السادس عشر مباشرة كل من الطيران وقارون والصيد والاتحاد السكندرى والشمس وناصر أبناء الشعب لاعتذار الأندية التى كانت من المقرر أن تخوض دور الـ32 أمامهم.