شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض إيزي إيميكا.. والوكيل يكشف موعد حسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل الخربتاوى، وكيل اللاعب النيجيرى إيزي إيميكا، لاعب المصري البورسعيدي، أن هناك اهتماما كبيرا من نادي الزمالك باللاعب، موضحا أن إيميكا يرتبط بعقد مع الفريق البورسعيدي حتى 2023.

وقال وائل الخربتاوي، في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون تايم سبورتس2: "جمعتني جلسة مع عماد عبد العزيز رئيس اللجنة السابقة لإدارة الزمالك، لحسم مصير اللاعب، وهناك تقارب قريب في وجهات النظر، والعلاقة الطيبة بين الزمالك والمصري تقرب اللاعب من ارتداء القميص الأبيض".

وأضاف وكيل إيميكا: "أعتقد أن تشهد المفاوضات في أغسطس إنهاء الصفقة نهائيا، خاصة أن إيميكا يفضل الانتقال للزمالك عن باقي العروض المقدمة إليه"، قائلا: "هناك اهتمام من الزمالك بضم اللاعب واللاعب نفسه يحب الزمالك ومفيش أي عرض رسمي اتقدم للمصري حتى الآن وقعدت قبل كده مع اللواء عماد وطلب اللاعب".

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تصعيد عدد من لاعبى قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين والمصابين.

ويواصل الفريق الأبيض تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجارى فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.