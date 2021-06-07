شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: سنلعب على ميدالية في أوليمبياد طوكيو ولا أحب كلمة التمثيل المشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي، أن هناك حالة كبيرة من التركيز لدى اللاعبين لتحقيق مستوى مميز خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لاوليمبياد طوكيو 2021.

وقال رمضان صبحي، في تصريحات له، إن جميع اللاعبين يبذلون قصاري جهدهم للظهور بمستوى مميز خلال الفترة المقبلة، وبذل أقصى جهد للتواجد في القائمة النهائية لأوليمبياد طوكيو، خاصة أن القائمة تقضي بتواجد 18 لاعبا فقط.

وأضاف رمضان صبحي، أن مجموعة المنتخب والتي تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، مجموعة صعبة للغاية، ولكن المجموعات بأكملها صعبة، وسنبذل قصارى جهدنا، ولا أحب مقولة التمثيل المشرف، وسنعمل على تشريف مصر واللعب على ميدالية.

وأكد لاعب بيراميدز أن القائمة الحالية من اللاعبين تسعى لكي تكون عند حسن ظن الجماهير المصرية، والظهور بمستوى مميز في مباراتي جنوب أفريقيا، وسنحاول الاستفادة منهما قبل السفر إلى طوكيو وتقديم شيء جيد للجماهير".