شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: الجزيري وأبو جبل وزيزو يمتلكون عروضا للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميدو حزين، وكيل التونسي سيف الجزيري، مهاجم الفريق الأبيض، أن اللاعب لديه عرضان خارجيان، ولكن الأولوية للاستمرار مع الزمالك، والذى يحق له شراءه مقابل دفع 12 مليون جنيه لنادي المقاولون، وتفعيل بند الشراء، ولكن لم يتم التطرق لتفعيل بند الشراء حتى الآن، واللاعب يؤدي بشكل جيد مع الزمالك في الفترة الأخيرة.

وكشف حزين، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، عن عروض لبعض نجوم القلعة البيضاء الآخرين، أبرزهم: محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، مؤكدا أنه تلقى عرضا للرحيل عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي، وعقد الحارس ينتهي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، تحت أمر ناديه، وهو سيعقد جلسة مع مسئولي ناديه للحديث عن عقده الجديد، وننتظر تحديد موعد مع اللجنة الجديدة التي تدير النادي، واللاعب لديه عروض محلية وخارجية للرحيل عن الزمالك، وهو لاعب محترف ويركز في عمله ولا يحب الانشغال بهذه الأمور، حتى لا تؤثر عليه داخل الملعب.

وأضاف أن محمد عبد الغني جدد عقده قبل رحيل مرتضى منصور، وتتبقى 3 سنوات في عقده، ولا توجد أزمة بشأنه.