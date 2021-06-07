شطة: مصر تقترب من استضافة أمم إفريقيا المقبلة بنسبة 60%

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القاهرة - سامية سيد - فجّر عبد المنعم شطة، نجم الأهلي سابقا والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه، أن الكاف يدرس بنسبة 60% إسناد بطولة الأمم الأفريقية المقبلة لمصر بدلا من الكاميرون.

وقال شطة، في تصريحات تليفزيونية على فضائية أون تايم سبورتس2: "الكاف أخطأ باعتماد البطولة القارية من 24 منتخبا منذ البداية، جميع البلدان الأفريقية لا تملك القدرة على احتضان بطولة بهذا العدد من المنتخبات باستثناء مصر وجنوب أفريقيا، حتى المغرب التي تملك بنية تحتية قوية من الملاعب غير قادرة على تنظيم حدث كبير مثل هذا، على الأقل في الوقت الراهن".

وأضاف: "هناك وفد من الفيفا زار ملاعب البطولة في الكاميرون، والتي من المقرر أن تحتضن البطولة المقبلة، لكنه أبدى أسفه على جاهزية الملاعب، وأكد أن الكاميرون غير جاهزة حتى الآن لتنظيم البطولة".

وتابع المدير الفني السابق للكاف: "هناك حالة من التعتيم في الاتحاد الأفريقي على الحدث، حتى الإعلان عن تأجيل قرعة البطولة كان غامضا، ويبدو أن الكاف يخشى الإعلان عن صعوبة تنظيم البطولة في ظل تداعيات كورونا".

واختتم شطة: "جنوب أفريقيا ومصر هما البلدان الوحيدان القادران على تنظيم النسخة المقبلة من البطولة، والكاف يقترب من مطالبة مصر باستضافة الحدث، لكن العمل داخل منظومة الكاف يشوبه الكثير من التعتيم".