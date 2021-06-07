خطوة مفاجئة.. وكيل السولية يتحدث عن مستقبله مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال تامر النحاس وكيل أعمال عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، إن المفاوضات بين موكله وإدارة القلعة الحمراء بشأن التجديد لم تفتح حتى هذه اللحظة بسبب عامل التوقيت وكثرة البطولات التي يخوضها الفريق حاليًا.

وأضاف وكيل أعمال السولية في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"بالنسبة لعقد عمرو السولية جددنا له في الموسم قبل الماضي لكن لمدة قليلة بسبب عدم التواصل لاتفاق لأرقام مناسبة".

وتابع :"مع وصول اللاعب لسن الـ30 أو أكثر يكون تفكير اللاعب في عقده، الطرفين لديهما رغبة في التجديد، لكن القرار يتأجل بسبب البطولات وعامل الوقت".

وكشف النحاس خلال تصريحاته :"إذا حصل تجديد نتمنى خروج السولية للإعارة، وأتمنى أن يحدث توافق على هذا الطلب، ويوجد محاولات لتجربة جديدة للسولية خارجية".

وكان السولية خاض تجربة خارجية مع فريق الشعب الإماراتي قبل أن يعود اللاعب لمصر من بوابة الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية لعام (2016).

وعن مستقبل مدافع الزمالك محمود علاء، كشف :"محمود علاء تلقى عدة عروض خارجية سواء كانت من الخليج أو تركيا وتحديدًا جالاتا سراي وبيشكتاش".

وأنهى :"أثناء ولاية مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك رفض رحيل اللاعب لتركيا".