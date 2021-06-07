مجاهد: لم أتدخل في عقوبة إمام عاشور.. وتصريحاتي عن الشناوي مقتطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، أن عقوبة إمام عاشور لاعب الزمالك كانت بقرار من لجنة الانضباط وليس من مهام عمله التدخل لتخفيفها أو التعديل عليها ومن يحق له ذلك هو لجنة الاستئناف.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي كان قرار لجنة المسابقات، واللوائح كان تسمح لي من اتخاذ هذا القرار بتخفيف العقوبة وليس له علاقة بمباريات الفريق".

وأضاف:" تخفيض عقوبة الحارس محمد الشناوي كان بقرار من لجنة المسابقات واللائحة كما حدث مع حسام حسن وحلمي طولان ورفع عقوبة عامل الاتحاد السكندري".

وأوضح، أن لجنة المسابقات لها توصيات لكن القرار يعود له أيضا لكن قرار لجنة الانضباط لا يمكنه التدخل لتعديله.

وأتم تصريحاته:" تصريحاتي بخصوص المصلحة العامة في عقوبة الشناوي اقتطعت وتم ارسال فيديوهات للاتحاد الدولي بما قلته ولم يكن هناك أي تعليق ومن الأساس ايقاف الشناوي المحلي لا يؤثر على دور مع الأهلي في كأس العالم للأندية".