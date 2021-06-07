الزمالك: لا ننكر تدخل الوزير لحل الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف طارق جبريل المدير المالي بنادي الزمالك الحالي، أن النادي استطاع توفير موارد مالية منذ تعيين المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، لافتًا إلى أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استطاع حل عدة مشاكل من أجل الحصول على حقوقنا.

وأضاف جبريل في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الإثتين :"استطاعنا توفير الموارد بفضل العلاقات بين أعضاء المجلس، وتقسيم الملفات بين أعضاء المجلس، وأيضًا لا ننكر دعم الوزير أشرف صبحي دون الدخول في تفاصيل".

وعن موقف الإدارة الحالية حول الصفقات الجديدة وملف التجديد للاعبين، رد :"لدينا مشاكل مادية بخلاف مستحقات اللاعبين مثل الضرائب والتأمينات والقيمة المضافة، في حال عدم السداد سيتم الحجز على أرصدة النادي، والمجلس لديه النية في دفع جميع الحقوق".

وتابع :"المجلس عليه التزامات ومستحقات لاعبين وصفقات في جميع الألعاب وليس في كرة القدم فقط، وضعنا خطة ونسير عليها بشكل يومي وليس على الورق".

ووجه المدير المالي بنادي الزمالك رسالة للجماهير في نهاية تصريحاته، قائلاً :"نعد الجماهير بفعل أقصى مجهود لحل هذه المواضيع".