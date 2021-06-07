مجاهد يتحدث عن خطأ تاريخي للجنة الخماسية وأسرار تكشف مستقبلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بأن اللجنة الخماسية التي سبقته ارتكتب خطأ تاريخي بإلغاء الهبوط في القسم الثاني، كما أوضح أن الفترة المقبلة ستكشف عن أشياء عديدة.

وقال مجاهد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "منذ أن دخلت اتحاد الكرة وأنا أخطط لأكون رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب لذلك ابتعدت تمامًا عن العمل التنفيذي".

وعن اختياره لرئاسة اللجنة الثلاثية قال: "تم سؤالي إن كنت أنوي الترشح للانتخابات أم لا، وأخبرني أبو ريدة أنه يمكن أن يرشحني لرئاسة لجنة مؤقتة".

وتابع: "الوضع الداخلي كان صعب للغاية والوضع في الخارج كان به بعض الحساسيات وكان هناك فترة متعلقة بترشح هاني أبو ريدة، وخلال الفترة المقبلة سوف تنكشف أشياء عديدة تؤكد أن التغيير الذي حد كان لابد منه لكن اللجنة السابقة كان معروف أنها راحلة".

وأضاف: "هاني أبو ريدة كانت له الكلمة الأخيرة في اختيار اللجنة السابقة والحالية لكن فيفا أخبروا أبو ريدة أن المرة السابقة هو من اختار ناس لا يعرفوا عنهم شيء، لكن هذه المرة ستختار ناس نعرفهم، وعندما اجتمعوا باللجنة قالوا لباقي الأعضاء نحن لا نعرفكما لكن نثق في أحمد مجاهد".

أما عن تعاونه مع اللجنة السابقة في فترة من عملهم، قال: "تعاونت مع اللجنة السابقة في بعض الأمور وكنت من بين العناصر التي ساهمت في انهاء مشكلة الزمالك وجينراسيون فوت، لكن في أوقات لم أكن راض عن العمل.. حتى الآن لو الأمر بيدي سأقوم بتغيير أمور عديدة في اللائحة".

واختتم قائلًا: "أخبرت اللجنة السابقة بأن إلغاء الهبوط في القسم الثاني هو نقطة لن ينساها لهم التاريخ بعد سنوات من العمل على تقليل عدد الأندية في البطولة أما الأعمال اليومية فيمكن أن نتناقش فيها".