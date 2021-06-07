نشرة الأحد ..تأجيل قرعة أمم أفريقيا.. وليفربول يحتفي بإنجاز تاريخي لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 6 يونيو 2021.

لاعب برازيلي يعادل رقم كهربا مع اتحاد جدة

دي بروين لاعب العام في بريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين

المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا الودية

كرة سلة.. الاتحاد يبدأ نصف نهائي دوري السوبر بالفوز على الأهلي

نوير يدخل التاريخ.. أول حارس ألماني يخوض 100 مباراة مع المنتخب

السعودية تعلن استمرار استضافة كأسي السوبر الإسباني والإيطالي

"الخليج 365" يكشف حقيقة عروض الاحتراف للاعبي الأهلي

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري لنهايته.. ويكشف موعد الختام

حتى نهاية الدوري.. اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات الزمالك

بيراميدز يكشف مواعيد مبارياته لنهاية الدوري

125 هدفا.. ليفربول يحتفي بإنجاز تاريخي لمحمد صلاح

قبل أيام من انطلاق البطولة.. المجهول يحاصر كوبا أمريكا

بسبب كورونا.. تأجيل قرعة أمم أفريقيا رسميًا