أحمد حمدي: لا أفكر في العودة لمصر.. وانتمائي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أحمد حمدي لاعب الجونة المعار لمونتريال الذي ينافس في الدوري الأمريكي بأنه لا يفكر في العودة خلال الفترة الحالية لمصر ويبحث عن خطوة أكبر بعد ناديه الحالي.

وقال حمدي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لا أفكر في العودة إلى مصر، وكل تفكيري أن يكون انتقالي إلى مونتريال خطوة من أجل الانتقال إلى دوري أكبر".

وتابع: "انتقالي إلى مونتريال على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء في نهاية الموسم".

أما عن إمكانية العودة لمصر أو اللعب لنادي غير الأهلي: "انتمي إلى النادي الأهلي بكل تأكيد لكن تفكيري في الوقت الحالي منصب على الظهور بشكل جيد في تجربتي الحالية من أجل التقدم لخطوات أكبر".

واختتم قائلًا: "بالتأكيد كنت أتمنى التواجد مع المنتخب الأولمبي في الوقت الحالي واللعب في الأولمبياد حلم لكل لاعب".