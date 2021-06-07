وكيل لاعبين يتحدث عن عروض زيزو وموقف الجزيري من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح وكيل اللاعبين ميدو حزين، بأن أحمد سيد "زيزو" يمتلك عروض من الخارج بجانب عروض محلية، أوضح أن زميله في الزمالك سيف الدين الجزيري يضع الأولوية للبقاء على الرحيل خارج مصر.

وقال حزين في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "سيف الدين الجزيري يمتلك عرضان من خارج مصر لكن الأولوية للزمالك ولن ننظر إلى العروض إلا إذا قرر الزمالك عدم تفعيل حق الشراء".

وانتقل للحديث عن حارس الفريق، محمد أبو جبل: "لقد تعافي من فيروس كورونا منذ وقت قريب، ومن حق أبو جبل التوقيع لأي نادي في يناير المقبل وأنا مشفق على إدارة الزمالك في الوقت الحالي بسبب توالى الإدارات وهذا الأمر بحاجة إلى بعض الوقت".

وناقش موقف أحمد سيد "زيزو": "زيزو يحب نادي الزمالك ويتمنى الاستمرار مع الفريق لكنه بحاجة للحديث عن عقده الجديد للتجديد مع الفريق وننتظر استمرار اللجنة الحالية من أجل الحديث".

وتابع: "زيزو يمتلك عروض من خارج مصر، ولا استطيع أن أسبق الأحداث فيما يتعلق باللعب لنادي في مصر بخلاف الزمالك لأنني لا أريد أن أقول كلام عاطفي، وبالتأكيد هناك عروض من مصر أيضًا".

وأضاف: "زيزو يركز فقط في العمل الذي يقوم به وأنا أتولى مسألة المفاوضات".

واختتم قائلًا: "محمد عبد الغني جدد عقده وعدله في عهد مرتضى منصور ومتبقى 3 سنوات في عقد اللاعب ولا يوجد أي مشاكل".