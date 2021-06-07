وكيل ايزي ايميكا: كارتيرون يتابع اللاعب وطلب كل إحصائياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وائل الخربتاوي، وكيل ايزي ايميكا لاعب المصري البورسعيدي، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك طلب كل احصائيات اللاعب في ظل رغبته للتواجد مع الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وقال الخربتاوي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" فاروق جعفر كان من ضمن المؤيدين لقرار تعاقد الزمالك مع ايزي ايميكا".

وأضاف، أن اللاعب ايزي ايميكا يتبقى له موسمين ونصف مع المصري، ويعتبر رقم 1 على رأس اهتمامات كارتيرون للتواجد مع الزمالك في الموسم المقبل.

وأوضح، أن ايزي ايميكا رقم 1 حاليا في ترشيحات الانضمام إلى الزمالك بناء على رغبة كاتيرون.

وأشار إلى أنه جمعه جلسة مع اللجنة السابقة لإدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز من أجل انتقال اللاعب إلى لزمالك في الموسم المقبل.

وأكد أنه أبلغ إدارة المصري بطلب الزمالك لضم ايميكا، مشيرًا إلى أن ايميكا يتمنى الانضمام إلى الزمالك في الموسم المقبل.

وأتم تصريحاته:" أتوقع وجود مفاوضات رسمية من الزمالك والمصري لضم ايمكيا مطلع أغسطس المقبل".