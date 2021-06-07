الميركاتو الصيفي 2021 | أستون فيلا يهزم آرسنال ويضم إيمي بوينديا بمبلغ ضخم

تغلبت إدارة أستون فيلا في ساعة متأخرة من يوم الأحد 7 مايو على آرسنال بالاتفاق مع نوريتش سيتي على ضم صانع الألعاب الأرجنتيني “إيمي بوينديا” قبل أيام قليلة من فتح باب الميركاتو الصيفي 2021 في الدوري الانجليزي.

وكلف انضمام إيمي بوينديا لصفوف نادي أستون فيلا من نوريتش سيتي حوالي 33 مليون يورو بعقد طويل الأمد سينتهي بعد نحو خمس سنوات من الآن.

وكان اللاعب صاحب الـ 24 عامًا ضمن القائمة المختصرة للاعبين المطلوبين من جانب المدير الفني لنادي آرسنال “ميكيل آرتيتا” بعدما لفت الأنظار إليه بقوة خلال الموسم الماضي مع نوريتش سيتي.

وسجل إيمي بوينديا 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) في 39 مباراة لعبها مع نوريتش سيتي، ليساهم في عودة فريق الكناري إلى الدوري الممتاز (البريميرليج) بعد أقل من سنة على الهبوط.

ويُجيد الأرجنتيني في مركز الجناح الأيمن ولاعب الوسط المتقدم كصانع ألعاب تحت رأسي الحربة، وهذا ما ساعده على تسجيل 24 هدفًا خلال 3 مواسم مع نوريتش سيتي في 113 مباراة بالدوري المحلي (تشامبيونشيب وبريميرليج).

ونشأ إيمي بوينديا مع نادي خيتافي عام 2013، واستطاع المشاركة في 35 مباراة مع الفريق الأول بمنافسات الدوري الاسباني الدرجة الأولى، وتسجيل 3 أهداف من بينهم هدفين أمام قادش وريال مايوركا في الدوري الاسباني الدرجة الثانية (السيجوندا).

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو “الصفقة تمت بالفعل بين أستون فيلا ونوريتش سيتي. لقد هُزم آرسنال، وإيمي بوينديا وقع على عقد رسمي مع أستون فيلا نظير 33 مليون يورو، والصفقة ستعلن تفاصيلها من جانب الناديين خلال الأيام القليلة القادمة”.

وينطلق الميركاتو الصيفي 2021 في الدوري الانجليزي يوم 9 يونيو الجاري، وسينتهي في 31 أغسطس 2021.