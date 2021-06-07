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الميركاتو الصيفي 2021 | أستون فيلا يهزم آرسنال ويضم إيمي بوينديا بمبلغ ضخم

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محمود ماهر 0 تبليغ

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الميركاتو الصيفي 2021 | أستون فيلا يهزم آرسنال ويضم إيمي بوينديا بمبلغ ضخم
الميركاتو الصيفي 2021 | أستون فيلا يهزم آرسنال ويضم إيمي بوينديا بمبلغ ضخم - صور Getty

تغلبت إدارة أستون فيلا في ساعة متأخرة من يوم الأحد 7 مايو على آرسنال بالاتفاق مع نوريتش سيتي على ضم صانع الألعاب الأرجنتيني “إيمي بوينديا” قبل أيام قليلة من فتح باب الميركاتو الصيفي 2021 في الدوري الانجليزي.

وكلف انضمام إيمي بوينديا لصفوف نادي أستون فيلا من نوريتش سيتي حوالي 33 مليون يورو بعقد طويل الأمد سينتهي بعد نحو خمس سنوات من الآن.

وكان اللاعب صاحب الـ 24 عامًا ضمن القائمة المختصرة للاعبين المطلوبين من جانب المدير الفني لنادي آرسنال “ميكيل آرتيتا” بعدما لفت الأنظار إليه بقوة خلال الموسم الماضي مع نوريتش سيتي.

وسجل إيمي بوينديا 15 هدفًا في الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) في 39 مباراة لعبها مع نوريتش سيتي، ليساهم في عودة فريق الكناري إلى الدوري الممتاز (البريميرليج) بعد أقل من سنة على الهبوط.

ويُجيد الأرجنتيني في مركز الجناح الأيمن ولاعب الوسط المتقدم كصانع ألعاب تحت رأسي الحربة، وهذا ما ساعده على تسجيل 24 هدفًا خلال 3 مواسم مع نوريتش سيتي في 113 مباراة بالدوري المحلي (تشامبيونشيب وبريميرليج).

الميركاتو الصيفي 2021 | أستون فيلا يهزم آرسنال ويضم إيمي بوينديا بمبلغ ضخم
الميركاتو الصيفي 2021 | أستون فيلا يهزم آرسنال ويضم إيمي بوينديا بمبلغ ضخم – صور Getty

ونشأ إيمي بوينديا مع نادي خيتافي عام 2013، واستطاع المشاركة في 35 مباراة مع الفريق الأول بمنافسات الدوري الاسباني الدرجة الأولى، وتسجيل 3 أهداف من بينهم هدفين أمام قادش وريال مايوركا في الدوري الاسباني الدرجة الثانية (السيجوندا).

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو “الصفقة تمت بالفعل بين أستون فيلا ونوريتش سيتي. لقد هُزم آرسنال، وإيمي بوينديا وقع على عقد رسمي مع أستون فيلا نظير 33 مليون يورو، والصفقة ستعلن تفاصيلها من جانب الناديين خلال الأيام القليلة القادمة”.

وينطلق الميركاتو الصيفي 2021 في الدوري الانجليزي يوم 9 يونيو الجاري، وسينتهي في 31 أغسطس 2021.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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