صفقات باريس سان جيرمان | متجاهلاً برشلونة..فينالدوم باريسي حتى 2024

توصلت إدارة نادي باريس سان جيرمان لاتفاق طويل مع لاعب الوسط الدولي الهولندي “جيورجينهو فينالدوم” لتمثيل الفريق حتى صيف 2024، ليصبح أول صفقات النادي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ورفضت إدارة نادي ليفربول تلبية مطالب جيورجينهو فينالدوم لتمديد تعاقده على مدار الموسم الماضي، ليرتبط بعدة أندية أبرزهم برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وأكد الصحفي الايطالي الشهير “فابريزيو رومانو” نجاح باريس سان جيرمان في استقطاب فينالدوم بعد صراع شرس مع برشلونة على توقيع اللاعب صاحب الـ 30 عامًا.

وعرض باريس سان جيرمان ضعف ما عرضه برشلونة على جيورجينهو فينالدوم فور انتهاء عقده مع ليفربول مع بداية شهر يونيو الجاري، ويقال أنه سيحصل على أكثر من ستة ملايين يورو في السنة الواحدة.

وقالت شبكة قنوات ESPN العالمية “باريس سان جيرمان قدم عرضًا كبيرًا للغاية لـ جيورجينهو فينالدوم ضعف ما قدمت له إدارة برشلونة، واللاعب جاهز للانضمام لصفوف فريق العاصمة الفرنسية في الميركاتو الصيفي 2021”.

وأضافت ESPN “باريس سيعلن خلال ساعات قليلة نجاح صفقة فينالدوم والذي وافق على توقيع عقد مدته 3 سنوات قادمة، ينتهي في يونيو 2024”.

ويعاني خط وسط باريس سان جيرمان من كثرة غيابات الايطالي ماركو فيراتي بسبب تكرار الإصابات، بالاضافة إلى تذبذب مستوى السنغالي إدريسا جانا جاي والأرجنتيني لياندرو باريديس، لهذا سيكون فينالدوم إضافة تكتيكية مميزة للمدير الفني ماوريسيو بوكيتينو.