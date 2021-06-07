نهائي يورو 2021 للشباب | المانيا تتوج باللقب الثالث على حساب البرتغال

توج منتخب المانيا باللقب الثالث في تاريخه ببطولة كأس أمم أوروبا -يورو 2021- للشباب، بعدما فاز في النهائي على حساب منتخب البرتغال، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب ستوزيك ستاديوم بمدينة ليوبليانا في سلوفينيا.

وانتصر منتخب المانيا على البرتغال بهدفٍ دون رد، سجله مهاجم نادي أندرلخت البلجيكي، “لوكاس نميشا” في الدقيقة (49)، من زمن الشوط الثاني.

وبهذا التتويج أصبح المنتخب الالماني على بعد لقبين من البطل القياسي لبطولة يورو تحت 21 سنة، حيث يحتل منتخب اسبانيا مناصفة مع إيطاليا سجل أبطال المسابقة برصيد 5 ألقاب.

وسبق لمنتخب المانيا تحقيق لقب يورو تحت 21 سنة، في مناسبتين، الأولى كانت في 2009 على حساب منتخب إنجلترا، والثانية في 2017 على حساب إسبانيا.

في المقابل، ظل نحس منتخب البرتغال تحت 21 سنة قائم في بطولة كأس أمم أوروبا للشباب، حيث تعتبر خسارته في المباراة النهائية اليوم هي الثالثة في تاريخه، ليظل رصيده خالٍ من البطولات في تلك المسابقة.

ونقل بث مباشر مواجهة المانيا والبرتغال في نهائي يورو تحت 21 سنة، على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق السوري “مضر اليوسف”، كما نقل على قناة تي في بي سبورت البولندية، وسكاي سبورتس فوتبول البريطانية

وأدار المباراة النهائية لبطولة يورو 2021 للشباب، الحكم الجورجي “جيورجي كرواشفيلي”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وكان منتخب المانيا أفضل بكثير من المنتخب البرتغالي في الشوط الأول، باستثناء أول 15 دقيقة، حيث سنحت العديد من الفرص الواضحة للأخير لكنه لم يحسن استغلالها.

وفي الشوط الثاني، لم يعان الألمان كثيرًا بعد الهدف الذي أحرزه نميشا بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط، واستسلم منتخب البرتغال، ليتم إعلان المانشافت أبطالًا لأوروبا تحت قيادة المدرب الخبير ستيفان كونتز.

ويعد “ستيفان كونتز” هو المدرب الذي وصل إلى النهائيات الثلاث الأخيرة من بطولة أوروبا تحت 21 عامًا رفقة المنتخب الالماني، وفاز باللقب مرتين وخسر واحد مرة واحدة وكانت أمام إسبانيا.