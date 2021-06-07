5 أرقام قياسية يمكن أن يحطِّمها رونالدو في يورو 2021

المنامة - ياسر ابراهيم -

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية "يوروb 2021″، والتي على الأغلب ستكون الأخيرة له مع بلوغه حالياً من العمر 36 عاماً.



وقاد رونالدو البرتغال للتتويج بالبطولة في نسخة 2016، وسيحاول مهاجم يوفنتوس تعويض الفشل مع البيانكونيري موسم 2020 /2021.



وفيما يلي 5 أرقام قياسية يمكن أن يحطمها رونالدو في يورو 2021:



الأكثر مشاركة

سيكتب رونالدو رقماً تاريخياً بمجرد مشاركته في يورو 2021، حيث ستكون هذه خامس مشاركة لرونالدو في البطولة، وهو ما لم يحققه أي لاعب من قبل.



ويوجد 17 لاعباً شارك كل منهم في 4 نسخ بكأس أوروبا، لكن لم يسبق لأي لاعب أن شارك في 5 نسخ، وستكون الفرصة أمام رونالدو لدخول التاريخ من هذا الرقم.



وبدأت مشاركة رونالدو في كأس أمام اعتباراً من نسخة 2004 عندما خسر منتخب البرتغال 0 /1 أمام اليونان في النهائي، ثم شارك في عام 2008، حيث ودع من ربع النهائي، ومن نصف النهائي في 2012، قبل أن يتوج باللقب في النسخة الأخيرة.



وخلال مشاركته في الـ4 نسخ الماضية خاض رونالدو 21 مباراة في البطولة، سجل فيها 9 أهداف وصنع 8.



أفضل هداف في أمم أوروبا

لا يختلف اثنان على تأثير رونالدو على منتخب البرتغال في أمم أوروبا، منذ 2004 وحتى يورو 2016، والأرقام خير برهان على ذلك.



وفي أول مشاركة في أمم أوروبا سجل رونالدو هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات نسخة 2004، ثم سجل هدفاً وحيداً وصنع 3 في 3 مباريات في نسخة 2008، وفي نسخة 2012 سجل رونالدو 3 أهداف ولم يصنع في 5 مباريات، وكانت النسخة الأخيرة هي الأفضل له بتسجيله 3 أهداف وصناعة 3 في 7 مباريات.



ويتعادل رونالدو مع الفرنسي ميشيل بلاتيني في عدد الأهداف المسجلة في أمم أوروبا، بتسجيل كل منهما 9 أهداف، وسيصبح رونالدو الهداف التاريخي للبطولة حال تسجيله هدفاً واحداً على الأقل في نسخة 2020، علماً أن بلاتيني سجل أهدافه التسعة في نسخة واحدة عام 1984.



الأكثر خبرة في تاريخ المسابقة

يحمل الحارس الأسطوري جانلويغي بوفون حالياً الرقم القياسي لعدد مرات الظهور في أمم أوروبا، بما في ذلك التصفيات والنهائيات.



وشارك بوفون في 58 مباراة مع منتخب إيطاليا في البطولة وتصفياتها.



في المقابل خاض رونالدو 56 مباراة مع البرتغال في أمم أوروبا وتصفياتها؛ ما يعني أنه حال مشاركته في ثلاث مباريات فسيصبح أكثر لاعب مشاركة في أمم أوروبا وتصفياتها.



ومن بين 56 مباراة خاضها رونالدو فاز صاروخ ماديرا في 36 مباراة، وتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات.



أكبر هداف في المباراة النهائية

كان منتخب البرتغال واحداً من أقوى المنتخبات على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد فاز بلقب في كأس الأمم الأوروبية، ثم في أول نسخة من دوري الأمم الأوروبية.



وإذا نجح منتخب البرتغال في الوصول لنهائي يورو 2021 فستتاح الفرصة لرونالدو ليصبح أكبر هداف في نهائي البطولة.



ويحتفظ بيرند هولزينباين من ألمانيا الغربية بالرقم القياسي الحالي في نسخة 1976، لكن إذا تأهل رونالدو مع البرتغال للنهائي فسيكون عمره وقتها 36 عاماً و156 يوماً، وهو رقم تاريخي جديد.



أكبر عدد من الأهداف الدولية في التاريخ

يقترب كريستيانو رونالدو من تحقيق لقب أفضل هداف في كرة القدم على المستوى الدولي برصيد 103 أهداف.



وسجل الإيراني علي دائي 109 أهداف باسمه، ما يعني أن رونالدو يحتاج لتسجيل 7 أهداف فقط ليكون أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على مستوى المنتخبات.



ويحتاج رونالدو لتسجيل 7 أهداف في أمم أوروبا ليتجاوز رقم علي دائي، لكن هذه المهمة لن تكون سهلة.



المصدر: مواقع الكترونية