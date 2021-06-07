الامارات | تألق الرميثي وغريب في أولى منافسات القفز بالموسم الصيفي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الرميثي وغريب في أولى منافسات القفز بالموسم الصيفي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارسان محمد الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية، وهشام غريب من نادي الشارقة للفروسية، ثنائية في انطلاقة أولى منافسات الموسم الصيفي لقفز الحواجز (2021)، الذي ينظمه اتحاد الفروسية للمرة الأولى، ويتألف من خمس منافسات أسبوعية، وبطولة دولية من فئة النجمتين. وقام بتتويج الفائزين رئيس اتحاد الفروسية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.
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