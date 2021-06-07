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الامارات | تألق الرميثي وغريب في أولى منافسات القفز بالموسم الصيفي

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارسان محمد الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية، وهشام غريب من نادي الشارقة للفروسية، ثنائية في انطلاقة أولى منافسات الموسم الصيفي لقفز الحواجز (2021)، الذي ينظمه اتحاد الفروسية للمرة الأولى، ويتألف من خمس منافسات أسبوعية، وبطولة دولية من فئة النجمتين. وقام بتتويج الفائزين رئيس اتحاد الفروسية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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