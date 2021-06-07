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الامارات | توني كروس يؤكّد جاهزيته للمشاركة في «يورو 2020»

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد نجم المنتخب الألماني لكرة القدم ونادي الإسباني، توني كروس، جاهزيته للمشاركة في «يورو 2020»، بعد فترة من المعاناة من فيروس «» المستجد. وقال كروس في تصريحات صحافية في ختام معسكر المنتخب الألماني في سيفيلد بالنمسا: «في ما يتعلق بـ(كورونا)، لا أشعر بأي شيء، جاهز للعب». وتبين إصابة كروس بالعدوى منتصف الشهر الماضي ليخضع للعزل الطبي، ثم انضم لمنتخب الماكينات في 30 مايو بعد تحول نتيجة اختباره من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح كروس أنه «تعرض لأعراض بسيطة، مثل الحمى لمدة يوم أو اثنين، وعانى الإرهاق

لأيام عدة، لكن بعد أسبوع من التدريب أصبح في حالة جيدة».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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