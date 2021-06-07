الامارات | عجمان لا يرغب في تجديد عقود اللاعبين الأجانب

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان لا يرغب في تجديد عقود اللاعبين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه نادي عجمان الشكر للاعبيه الأجانب على الفترة التي قضوها في الموسم الماضي مع البرتقالي، إذ تم إبلاغ وكلاء أعمالهم بعدم النية لتمديد تعاقداتهم في الموسم المقبل، وذلك وفق تأكيدات مصدر داخل النادي.

ويضم عجمان بين صفوفه البرازيلي لويز أنطونيو، والمغربي إلياس حساني، والمالي مايغا، والغامبي أبوبكر تراولي، إلى جانب البرازيلي غارديل الذي تم استبعاده من قائمة الفريق بداعي الإصابة في الركبة.

وتعكف إدارة البرتقالي على دراسة العديد من السير الذاتية لعدد من اللاعبين الأجانب، المرشحين للانضمام إلى تشكيلة الفريق في الموسم المقبل، بالتنسيق مع المدرب الصربي غوران، تمهيداً للتعاقد معهم.

واستقر عجمان على جلب مدافع أجنبي، إلى جانب لاعبين في خط الهجوم، وآخر في خط الوسط، في حالة تمديد إعارة لاعب شباب الأهلي، البرازيلي لياندرو سباداكيو، الذي طلب مسؤولو البرتقالي تمديد إعارته لموسم آخر.

كما تدرس إدارة النادي الخيارات المتاحة لديها من اللاعبين المواطنين، إذ تمت مخاطبة أكثر من ناد للتعاقد مع لاعبين مدافعين وفي خط الوسط والأطراف.

وأعلن نادي عجمان عن التعاقد مع لاعب الفجيرة، بلال يوسف، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليكون أولى صفقات الموسم الجديد.

ولم يحسم عجمان بصورة نهائية أسماء اللاعبين المواطنين الذين سيغادرون النادي في الموسم المقبل، انتظاراً لموقف المدرب الصربي، غوران توفيدزيتش، الذي يعكف على دراسة احتياجات الفريق وتحديد الأسماء التي يسعى لبقائها مع الفريق.

وكان الظهير الأيمن، خالد الزري، قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن البرتقالي بعد انتهاء عقده، وفضّل الانتقال إلى اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر.

وتدرس إدارة النادي، بالاتفاق مع المدرب غوران، خطط الإعداد بالنسبة إلى الموسم الجديد 2021- 2022، إذ من المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه في يوليو المقبل.

وأنهى عجمان الموسم المنتهي من دوري الخليج العربي في المركز الـ12، برصيد 18 نقطة.

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