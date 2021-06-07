الامارات | سالمين: لن ننتظر هدايا الآخرين في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن سالمين: لن ننتظر هدايا الآخرين في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد لاعب خط وسط المنتخب الوطني لكرة القدم، علي سالمين، على جاهزية الأبيض لخوض مباراة تايلاند وتحقيق النقاط الثلاث، لمواصلة المشوار نحو التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية: «(الأبيض) جاهز للقاء من الناحيتين الفنية والبدنية، أهدافنا واضحة من التصفيات، نلعب كل مباراة على حدة، حققنا نتيجة مهمة أمام ماليزيا برباعية نظيفة، وحصلنا من خلالها على الأهم وهو النقاط، وأصبحت تلك المباراة من الماضي، علينا أن نواصل المشوار كما هو محدد لنا، ولا نقلل أو نبالغ، ونحصد نقاط كل مباراة لنضمن التأهل بأيدينا من دون انتظار أي هدايا من أحد».

وأضاف: «المعادلة في كرة القدم سهلة وليست معقدة، من له أهداف عليه أن يسعى لتحقيقها بيده، لا أن ننتظر نتائج الآخرين لكي نحصل على بطاقة التأهل، خيوط اللعبة بأكملها معنا، والدوافع موجودة لإسعاد جماهيرنا».

يذكر أن علي سالمين شارك أساسياً في مباراة ماليزيا، وكان واحداً من نجوم اللقاء الذي شهد فوز الأبيض برباعية نظيفة، وصعوده إلى المركز الثاني برصيد تسع نقاط، متساوياً مع تايلاند، ومجدداً آماله في بلوغ المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

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