الامارات | لاعب العين عمر ياسين في طريقه إلى الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين عمر ياسين في طريقه إلى الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاعب وسط فريق العين، المصري الأصل الفرنسي الجنسية عمر ياسين، في طريقه إلى الخروج من قلعة «الزعيم»، بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين نادي سموحة المصري لمرحلة متقدمة في صفقة انتقال حر.

وكان رئيس نادي سموحة، فرج عامر، ذكر عبر حسابه في «فيس بوك» أنه حسم أولى صفقات الانتقالات الصيفية، من خلال التعاقد مع لاعب مصري شاب محترف خارج مصر لمدة عامين، وذكر موقع «دوري وكأس» بنسخته المصرية، أن اللاعب الذي بشر به عامر هو عمر ياسين.

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