الامارات | «الشارقة البحري» يعتمد إنشاء 5 مراكز تدريب بحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة البحري» يعتمد إنشاء 5 مراكز تدريب بحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد المدفع، وبحضور جميع الأعضاء.

وقال بيان صحافي إنه تمت مناقشة ترتيبات إنشاء خمسة مراكز تدريب بحرية، في كل المدن الساحلية بإمارة الشارقة.

كما وافق مجلس الإدارة على إطلاق خطة تطوير تستهدف حصول النادي على خمس شهادات في الجودة، كما وافق على مشاركة فريق الدرّاجات المائية بالنادي في بطولة بولندا الدولية، وإطلاق مسابقة باسم النادي في التصوير البحري تحت الماء.

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