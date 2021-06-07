الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع المدرب المصري السيسي

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعاقد مع المدرب المصري السيسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم التعاقد مع المدرب المصري، وائل السيسي، ليشرف على أكاديمية كرة القدم بـ«فرسان دبي»، بداية من الموسم المقبل، وفقاً لما ذكرته على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضحت: «نادي شباب الأهلي يتعاقد مع وائل السيسي للعمل مشرفاً فنياً لأكاديمية كرة القدم بالنادي، اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022».

يذكر أن السيسي يمتلك سيرة ذاتية ممتازة، كان أبرزها العمل بفريق نادي الجزيرة في الفترة الماضية.

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