الامارات | «أسنشيال كوالتي» بطلاً لسباق «بيلمونت ستيكس» الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسنشيال كوالتي» بطلاً لسباق «بيلمونت ستيكس» الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد المهر «أسنشيال كوالتي» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب براد كوكس، تألقه في درة السباقات الأميركية، بفوزه بلقب سباق «بيلمونت ستيكس» في نسخته الـ153، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب1» لمسافة 2400 متر رملي، وجرى فجر أمس، على مضمار «بيلمونت بارك»، ويعد الجولة الختامية في سباقات «التاج الثلاثي» الأميركي للموسم الجاري.

ورفع «أسنشيال كوالتي» البالغ من العمر ثلاث سنوات رصيده إلى الانتصار السادس في مسيرته التي تقتصر على سبعة سباقات، خصوصاً أن لقب «بيلمونت ستيكس» جاء تعويضاً له عن المركز الرابع الذي حل به الشهر الماضي في سباق «كنتاكي ديربي» ثانية جولات «التاج الثلاثي».

وواصلت خيول «غودولفين» تألقها وحصد الإنجازات على مضمار «بليمونت بارك» بحلول المهرتين «الثقة» «وسمر رومانس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في المركزين الأول والثاني في سباق «جست أغيم ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» لمسافة 1600 متر عشبي.

واستطاع الفارس لوي سايز، الحفاظ على قدرات «أسنشيال كوالتي» خلال المراحل الأولى من سباق «بيلمونت ستيكس»، والبقاء قريباً من كوكبة الصدارة، قبل أن يظهر المهر اندفاعاً قوياً من الجهة الخارجية عند المنعطف الأخير، واللحاق بالمتصدرين عند دخول الخط المستقيم، والقبض على الصدارة في الـ400 متر الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و27 ثانية و11 جزءاً من الثانية، بفارق الطول ونصف الطول عن الجواد الأميركي «هوت رود شارلي» بإشراف المدرب دوغ أونيل، الذي قاده الفارس فلافيو برات للحلول بالمركز الثاني، ليذهب المركز الثالث بفارق 11.4 طولاً للجواد «رومبور» بإشراف المدرب مايكل ماك كارثي وقيادة الفارس جون فيلوزكيوز.

وعلق رئيس «غودولفين» في أميركا، جيمي بيل، على إنجاز «أسنشيال كوالتي»، بقوله في تصريحات صحافية: «خاض (أسنشيال كوالتي) اختبار الأبطال، مقدماً الأداء الرفيع ذاته الذي قاده الموسم الماضي للتويج بلقب أفضل الخيول الأميركية بعمر السنتين».

وأوضح: «نجح المهر في شق طريقه بنجاح في سباقات عمر ثلاث سنوات، ليضيف إلى رصيده فوزاً في سباق كلاسيكي على مسافة 2400 متر رملي، بفوزه بلقب (بيلمونت ستيكس)، في إنجاز جديد وبصمة ذهبية في مسيرته التي باتت تضم ستة انتصارات».

واختتم: «ما أروعه من إنجاز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فهذه خلاصة عمليات الإنتاج والسباقات التابعة لسموه، ويشرفنا كوننا جزءاً منها، ومن الرائع أن نكون في هذا المسرح لتمثيل سموه، إنه يوم رائع لفريق (غودولفين) في أميركا».

«الثقة» تقبض على لقب «جست أغيم ستيكس»

واصلت خيول «غودولفين» تألقها على مضمار «بيلمونت بارك»، بعد أداء لافت من المهرة «الثقة» بقيادة الفارس مايك سميث، الذي قادها إلى تسجيل سرعات عالية في الأمتار الأخيرة من سباق «جست أغيم ستيكس»، وتخطي زميلتها «سمر رومانس» بقيادة الفارس لويس سايز، لتهديا معاً الشعار الأزرق المركزين الأول والثاني في السباق الأميركي العريق.

وواجهت مهرتا «غودولفين» التحدي 12 من نخبة جياد مسافة 1600 متر، قبل أن تنجح «الثقة» في انتزاع الفوز بلقب «جست أغيم ستيكس»، وعبور خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و33 ثانية و90 جزءاً من الثانية، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن زميلتها «سمر رومانس»، فيما ذهب المركز الثالث للفرس الأميركية «دادي إذ أيه ليجاند» بإشراف المدرب جورج وافر، وقيادة الفارس مانويل فرانكو. ومثل «جست أغيم ستيكس» المواجهة الثالثة لهذا الموسم الذي يجمع مهرتي «غودولفين»، بعد أن تبادلتا مطلع العام الجاري، الفوز في اثنين من سباقات «جروب 2» التي استضافها مضمار ميدان بدبي.

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